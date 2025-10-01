SIAMSOPHIAが10月13日(月祝)、東京・お台場に新オープンする大型アリーナTOYOTA ARENA TOKYOにて＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞を開催する。SIAMSOPHIAは、今年2025年にデビュー30周年を迎えるSOPHIAの松岡充を発起人として、同じく今年デビュー30周年を迎えるSIAM SHADEメンバーの栄喜に声をかけ、かねてから親交があったものの対バン経験はなかった両者の30周年アニバーサリーを合同で祝おうという目的から始まったプロジェクトだ。