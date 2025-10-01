俳優の松坂桃李が１日までに自身のインスタグラムを更新。声優を務めた映画を宣伝した。アニメ映画「ひゃくえむ。」（岩井澤健治監督、９月１９日公開）で声優を務めた松坂は１日、自身のインスタグラムを更新。「ひゃくえむ。観て下さって、ありがとうございます！まだまだよろしくお願いします！」とつづり、映画の入場者プレゼントで口元を隠した自身のショットをアップした。この投稿にファンからは「前髪長め桃李くん&#