中日・井上一樹監督が来季も続投することが１日、決まった。シーズン最終戦となったこの日の巨人戦終了後、朝田球団本部長が明言した。今季が就任１年目だった指揮官は続投かと問われると「はい、そうです」と認めた。一時は、３位に１・５ゲーム差に詰め寄り、１３年ぶりのＣＳ（クライマックスシリーズ）出場の可能性も見えたが、９月に失速。１９日にＣＳ出場の可能性が消滅したが、３年連続最下位からは脱出した。来日１