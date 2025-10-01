◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）巨人が中日を破りレギュラーシーズン最終戦を白星で飾った。引き分けを挟んで３連勝で、７０勝６９敗４分けの貯金１で終えた。打線が初回に初登板初先発の中日・草加勝投手から中山礼都内野手と今季初出場で初スタメンの山瀬慎之助捕手の２点適時打などで一挙５得点。投げては調整登板の先発・山崎伊織から戸郷翔征、バルドナード、西舘勇陽らのリレーで快勝した。【