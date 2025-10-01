¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£µ¡½£²ÃæÆü¡Ê£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸µµð¿Í¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ëÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤¬£±Æü¤Î»î¹ç¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ëº¸Íã¤ÎÃæÆü±þ±çÀÊ¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢Îó¤òÎ¥¤ì¤Æ¾ìÆâ¤ò£±¼þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÃæÆü¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¡Ö£Ô£È£Á£Î£Ë£Ù£Ï£Õ¡×¤ÎÊ¸»ú¡¢µð¿Í¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¡Ö£Ó£È£Ï£×£Ô£É£Í£Å¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ÃæÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡Ö£Í£ù£È£Å£Ò£Ï¡×¤¬Î®¤ì