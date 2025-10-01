９月２９日、新高速道路１０８号線房山区間にある黒竜関トンネルの建設現場。（ドローンから、北京＝新華社記者／邢広利）【新華社北京10月1日】中国北京市の高速道路建設・管理を担う北京市首都公路発展集団はこのほど、市西部の山間地域で新高速道路108号線の工事が順調に進展していると明らかにした。国慶節・中秋節連休期間（1〜8日）もインフラ建設大手の中国鉄建傘下、中鉄十四局集団の作業員が現場にとどまり、橋