【シカゴ＝平沢祐】米大リーグのプレーオフは９月３０日、３回戦制のワイルドカード（ＷＣ）シリーズが開幕した。ナ・リーグで、大谷と山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）はレッズ（中３位）に１０―５で快勝。大谷は１番指名打者で出場し、一回に先頭打者本塁打、六回に２ランを放った。鈴木と今永のカブス（中２位）は、ダルビッシュと松井が所属するパドレス（西２位）に３―１で逆転勝ち。５番右翼で出た鈴木は