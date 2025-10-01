元アップアップガールズ（仮）のリーダー関根梓（29）が1日、Xを更新し、結婚と妊娠を発表した。「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、新しい命を授かりましたことも併せてご報告いたします」とつづった。アップアップガールズは、ハロー！プロジェクトのハロプロエッグ（現ハロプロ研修生）の研修課程を終えたメンバーによって11年に結成されたアイドルグループ。関根はオリジナルメ