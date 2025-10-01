＜プロボクシング：TREASUREBOXING10＞◇20日◇東京・後楽園ホール姉ギャル系雑誌「nuts」モデルの、あおぽん（26）まぁみ（24）わだあり（25）がゲストラウンドガールを務め、会場を沸かせた。それそれ金髪という共通点を持つ“姉ギャルトリオ”が各試合で躍動。普段から仲も良いといい、先月の大会でラウンドガールデビューを果たしたばかりの、わだありは「2人の先輩方がいて、待ち時間でも安心感がありましたし、アドバイス