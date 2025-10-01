10月1日、辻希美がブログを更新した。【写真】次女をあやす三男の様子も公開辻は、自身のブログにて、0歳次女と6歳三男が同じように横向きになって眠っている様子を掲載しつつ、「朝の私の左側が可愛い界隈でした ※界隈の使い方あってる?!笑」とコメント。続けて、「そして都民の日、小学校 はおやすみだけど 中学生はテスト期間中なため普通に登校」と、小学生である三男は休日であるものの、中学生である14歳長男と12歳次男は学