（中道陸平記者 三重・四日市市 1日午前9時ごろ ）「本格的な車の搬出作業に向けて、続々とレッカー車が地下駐車場の中に入っていきます」 【写真を見る】地下駐車場水没 26台のレッカー車集結し車の搬出本格化 一時保管場所へ 補償は決まらず 三重・四日市市 9月12日の大雨で浸水した、四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」。水没した車274台のうち残されていた270台の搬出が、きょう10月1日、よ