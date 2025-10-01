現在、世界最高のストライカーと言えば、マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドだろう。身長195cmを誇る25歳のセンターフォワードだ。南野拓実と同僚だったレッドブル・ザルツブルクでは27試合で29ゴール、ドルトムントでは89試合で86ゴール、そして、シティでは153試合で133ゴールというすさまじい得点力を発揮してきた。そんなハーランドは恋人であるイザベルさんとの話をあまりしてこなかったが、ノ