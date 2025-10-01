All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。その中から、「秋に行きたい大阪府の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【3位までの全ランキング結果を見る】2位：犬鳴山温泉／82票霊峰・犬鳴山のふもとに佇む犬鳴山温泉は、山の静けさと湯の温もりに包まれる、心落ち着く温泉地です。修験道の修行地としても知られる