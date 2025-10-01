◇パ・リーグオリックス10―5西武（2025年10月1日京セラD）オリックスが今季7度目の2桁得点で大勝し、4連勝とした。初回に紅林の先制打を皮切りに一挙4点。1点差に迫られた直後の4回には太田が「完璧です。今までの野球人生で一番いい打ち方ができました」と振り返る左中間5階席への9号2ランを放つなど、西武・杉山を攻め立てた。一方、投げては先発のエスピノーザが、左脇腹の違和感で2回途中に緊急降板。ポストシー