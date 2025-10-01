女優・のん（32）が1日、自身のインスタグラムを更新。主演するABEMAドラマ「MISSKING/ミス・キング」（月曜後8・00）の共演者とのショットを公開した。「ミス・キングでご一緒した中村獅童さんとフルーツポンチ村上さんと！中村さん、かっこよ過ぎます。お二人の美しい対局シーン最高でしたね」とつづり、歌舞伎俳優の中村獅童とお笑いコンビ「フルーツポンチ」の村上健志との3ショットを投稿。ドラマでは、天才棋士の父