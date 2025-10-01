ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（３０）が１日、二軍でのＮＣダイノス（韓国）との交流試合に登板し、１回無失点の投球を披露した。約３か月半ぶりとなる一軍のマウンドに向け、準備期間を終えた。先発としてマウンドに上がったオスナは、先頭打者を三ゴロに打ち取ると、２、３番から連続三振を奪った。この日の最速は１５２キロ。「一軍に戻るための準備の確認ができたので良かった」と登板を振り返った。ここまではチ