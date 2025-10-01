10月1日、船橋競馬場で行われた交流G2・日本テレビ盃（ダ1800m）は、単勝1.1倍のフォーエバーヤングが楽勝。ブリーダーズカップクラシックへ向けたステップレースを快勝した。直線ではファンの大歓声に押されるように軽やかにゴール板を駆け抜けた。1着フォーエバーヤング矢作芳人調教師「ゲートで躓かなかった時点で勝ったと思ったので、それだけを心配していました。位置的にもいいところだなと思っていました。ノーザンファ