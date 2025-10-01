2024年の高松宮記念（G1）を制したマッドクール（牡6・栗東・池添学厩舎）が、10月1日付で競走馬登録を抹消した。同馬は今後、北海道新冠郡新冠町の優駿スタリオンステーションで種牡馬となる予定。【高松宮記念】マッドクールがG1初制覇…ゴール前は大激戦スプリンターとして活躍マッドクールは2019年3月29日生まれ。父はDark Angel、母はMad About Youという血統で、馬主は有限会社サンデーレーシング。デビューから15戦6勝