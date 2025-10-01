花束贈呈→両軍全員で6回胴上げ■巨人 5ー2 中日（1日・東京ドーム）今季限りで現役引退を表明している中日の中田翔内野手へ、巨人が粋な計らいを見せた。1日に東京ドームで行われた今季最終戦。試合終了後に、花束が贈呈されると、両軍合わせて胴上げを行った。かつての本拠地で6回宙に舞った。この日、試合が終わると中田はグラウンドを1周。2023年まで所属した古巣のファンに手を振った。その後、花束を贈呈され、坂本勇人