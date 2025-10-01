【水瓶座】2025年 10月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?水瓶座（1/20~2/18）【LUCKY DAY】10月29日【KEY TO GOOD LUCK】新しい体験を積極的に取り入れること【LUCKY COLOR】ロイヤルブルー「なんだか最近退屈かも？」それは運命が動くサイン10月は、あなたの世界が大きく「広がり」を見せる冒険の月です。未知なるものへの「挑戦」が、最高の幸運を呼び込みます。月の前半は、知的好奇心