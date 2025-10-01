五輪メダリストを母に持つ１９歳女優が最新ショットをアップした。１日までにインスタグラムで「今年の夏の思い出行きたいところにたくさん行けて、沢山の人に出会えた幸せな夏でした」と振り返ったのは、日本テレビ系の４月期土ドラ「なんで私が神説教」などに出演した女優の宮下結衣。８月１２日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）で１９８８年ソウル五輪シンクロナイズドスイミング（現アーティスティッ