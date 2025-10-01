７月に現役引退を発表したプロボクシング元世界２階級制覇王者の京口紘人氏（３１）＝ワタナベ＝の引退セレモニーが１日、東京・後楽園ホールで行われ、ライトフライ級で世界２階級制覇を目指す元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３１）＝ワタナベ＝と、２分２回の引退記念スパーリングで拳を交えた。中学時代から親交があり、ジムメートで同い年の谷口との最後のリング。最終第２ラウンドは、互いにヘッドギアを外して“