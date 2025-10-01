◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）中日の守護神・松山晋也投手が、セーブ王のタイトルを確定させた。試合前時点で、ライデル・マルティネス（巨人）と並んでリーグトップの４６セーブをマーク。同３位で３１セーブの岩崎（阪神）は残り１試合のため、マルティネスと松山の“一騎打ち”となっていた。どちらかが、４７セーブ目をマークすれば、セ・リーグのシーズン最多記録となったが、両者登板せず