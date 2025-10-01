◆第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（１０月１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重＝１着馬にＪＢＣクラシックの優先出走権）ダートの強豪１０頭が集結したダートグレード競走は、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が、貫禄の勝利となった。３コーナーから進出を開始し、４コーナーで先頭に並びかけると、直線で堂々と抜け出して２馬身半差の圧勝。今春のドバイ・ワールドＣ（３着