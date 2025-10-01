日本航空は1日午前、東京・グアム線の就航55周年を記念しグアム行きの出発前に成田空港でセレモニーをおこない、グアム伝統の民族舞踊の「チャモロダンス」などが披露されました。グアム路線は1970年10月1日に羽田空港とグアムを結ぶ路線として週3便でスタート。その後、大阪・伊丹空港や成田空港、さらに名古屋（小牧）路線なども開設され、現在は、成田空港とグアム間で週7便が運航されています。イベントに出席したグアム政府観