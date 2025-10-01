毎年10月は「乳がん月間」です。東京駅前ではドローンショーが行われ、乳がんの撲滅を訴えました。1日、東京駅前の行幸通りで行われたのは、10月の乳がん月間にあわせた乳がん撲滅を呼びかけるイベントです。360基のドローンが夜空に舞い上がり、乳がん早期発見のシンボルである“ピンクリボン”や、「乳がんのない世界へ」というメッセージが描かれました。出席した東京都の小池知事は、早期発見、早期治療のために「まずは受診す