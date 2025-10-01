自民党総裁選の投開票まであと3日。日本テレビは党員・党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行い、誰を支持するかたずねたところ、高市早苗氏が35％で前回に続き1位となりました。各陣営はこの結果をどう受け止めているのでしょうか。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、3つのギモンについて解説します。1.小泉陣営「持ちこたえた」安心2.想定外「もっと伸びるかと…」3.林陣営「ワンチャンあるかも」■小泉