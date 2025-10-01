¡Öµð¿Í£µ¡Ý£²ÃæÆü¡×¡Ê£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤¬»î¹ç¸å¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸£¶ÅÙÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿ÃæÅÄ¡£¥ª¡¼¥í¥é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö£Ô£È£Á£Î£Ë£Ù£Ï£Õ£Ó£È£Ï£Ô£É£Í£Å¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º¸Íã¤«¤é±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÊý¸þ¤Ø¤ÈÂ­¤ò±ä¤Ð¤·¡¢Î¾·³¤Î