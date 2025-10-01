「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）巨人が今季最終戦を勝利で飾り、引き分けの挟んでの３連勝で貯金を１としてレギュラーシーズンを終えた。初回に中日先発の２年目右腕・草加を攻め、２死満塁から中山が一塁強襲の２点適時打を放ち先制。続く一、三塁の好機で浦田が左中間への適時二塁打で加点すると、今季初スタメンの山瀬にも左前への２点適時打が飛び出して、計５点を奪う猛攻を見せた。投げてはチームトップの１