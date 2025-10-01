神戸―メルボルン・シティー試合終了間際、決勝ゴールを決める神戸・汰木＝ノエスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は1日、神戸市のノエビアスタジアム神戸で東地区の1次リーグ第2戦が行われ、神戸はメルボルン・シティー（オーストラリア）に1―0で競り勝った。開幕2連勝で勝ち点を6とした。神戸は0―0で迎えた後半に主力を投入して攻勢を強め、試合終了間際に汰木が均衡を破った。