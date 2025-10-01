「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）中日の岡林勇希外野手が１２球団で唯一の全試合フルイニング出場を成し遂げた。プロ６年目の岡林は開幕から主に１番を担い、攻撃の突破口となってきた。１４３試合で積み上げた安打はキャリアハイを更新する１６８安打。最終戦となったこの日も初回に右前打を放つと、三回にも中前打。五回にも中前打を放つなど巧みなバットコントロールを発揮した。安打数はリーグトップをキープし、