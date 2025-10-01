「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）両チームとも今季最終戦となった一戦は、巨人が５−２で勝利を収め、４６セーブで並んでいたセ・リーグの最多セーブは、巨人・マルティネスと中日・松山が同時受賞することになった。試合は初回に巨人がプロ初先発の中日・草加を攻め立てて５得点。以降は両軍ともに無得点で推移したことで、両投手にセーブシチュエーションは訪れず、昨年まで中日でチームメートだった両右腕がタイト