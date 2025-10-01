私（ユウ、27歳）は先日第一子の娘（ラン）を出産しました。私の実家も夫（ダイキ、29歳）の実家も遠方にあるので、里帰りはしていません。私は両親や親戚、友人たちから出産祝いのメッセージとともにたくさんの贈り物を貰いました。しかし夫の実家はお祝いの習慣がないのか、義母（マサミ、60代）から送られてきたのは赤ちゃん用の肌着だけ。義妹（チホ、大学院2年）と義弟（イタル、大学院1年）からはお祝いの言葉すらなく、私は