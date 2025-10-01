前橋警察署 群馬県前橋市にある商業施設内の飲食店の売上金１７８万円余りを着服したとして、この店で働く男（３３）が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは伊勢崎市若葉町の会社員・清水翼容疑者（３３）です。 警察によりますと、清水容疑者は２０２３年１０月から去年５月までの間、実質上の店長として勤務していた前橋市にある商業施設内の飲食店で、１０３回にわたって売上金、合わせて１７８万３００