任期満了に伴い今月２１日に告示される片品村長選の立候補予定者説明会が開かれ、現職の１陣営のみが出席しました。 片品村長選の立候補予定者説明会には、すでに３選を目指して出馬表明している現職の梅澤志洋さんの陣営のみが出席しました。村長選を巡っては、梅澤さん以外に出馬の動きはありません。 片品村長選は、今月２１日告示、２６日投開票です。