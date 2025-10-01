声優の藤田由美子（42）が結婚したことを1日、自身のXで発表した。お相手はキーボーディストのRyuta。藤田は「ご報告」とし「自分でも驚きの展開ですが、この度ご縁ありまして結婚することとなりました」と発表し「お相手はキーボーディストのRyutaさんです」と伝え、文書の画像を投稿した。文書には結婚を報告するとともに「まさかこんなに嬉しいご報告をできる日が、自分に訪れようとは夢のようです」と心境を明かした。