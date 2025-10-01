1回巨人2死二、三塁、山瀬が左前に2点打を放つ＝東京ドーム巨人が3連勝。一回に中山と山瀬の2点適時打などで一挙5点を挙げた。九回に2点を返されたものの、逃げ切った。2番手で3回を投げた戸郷が8勝目。中日はプロ初登板の草加が四回途中まで投げ、8安打5失点と崩れた。