3代目のスポーツ庁長官に、パラリンピック競泳男子金メダリストの河合純一氏が就任しました。パラリンピアンの就任は初めてです。河合スポーツ庁長官：（私自身がスポーツ行政の長官に着任することを通じて）スポーツを通じてインクルーシブな社会を作っていこうという大きなメッセージは少なくともまず大きく動き出したっていうのを、国内外の皆さんにも感じてもらっていると思う。3代目スポーツ庁長官に就任したパラリンピック競