元テレビ朝日アナウンサーで元東京都議の川松真一朗氏（44）が10月1日、東京・八芳園で行われた大手美容皮膚科「シロノクリニック」30周年記念式典に出席し、司会を務めた。城野親徳総院長と共に「ドクターシーラボ」を設立した石原智美社長との縁で起用されたといい、川松氏は「テレ朝時代からよくしていただいていて、応援に来させていただきました。シロノクリニックは30年前にはまだ誰も手がけていなかった美容皮膚科という分