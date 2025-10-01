「どうなるアリーナ・体育館構想」。鹿児島での整備がなかなか進まない中、九州にも沖縄や長崎などに最新のアリーナが続々とオープンしています。 中でも佐賀県が整備したSAGAアリーナは、先進事例として全国から注目を集めています。今回、Bリーグの佐賀バルーナーズ全面協力で、SAGAアリーナを取材してきました。 SAGAアリーナ。JR佐賀駅から歩いて15分の場所におとと