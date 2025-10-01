鹿児島県人事委員会は1日、今年度の県職員の給与とボーナスについて、4年連続で引き上げるよう勧告しました。月給の引き上げ額は1万3000円あまりで、平成以降、最高です。 県の人事委員会の勧告では、今年度の県職員の月給を平均で1万3159円引き上げて37万6709円とし、ボーナスについても0.05か月分増やした年間4.65か月分とするよう求めています。 月給の引き上げ額の平均が1万円を超えたのは2年連続で、平成以降で