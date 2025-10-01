日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月26日（金）の放送は、河田陽菜と藤嶌果歩が、日向坂46メンバーの自炊事情について話していました