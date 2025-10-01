21:15 米ADP雇用者数（9月） 予想5.0万人前回5.4万人（前月比) 22:45 米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月） 予想52.0前回52.0（製造業PMI・確報値) 23:00 米ISM製造業景気指数（9月） 予想49.0前回48.7 米建設支出（8月） 予想0.0%前回-0.1%（前月比) 23:30 米週間石油在庫統計 2日 1:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答