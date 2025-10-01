昨年コンビを解散したお笑い芸人が「夢が叶（かな）いました」と報告した。１日までにインスタグラムを更新し、「ファッション誌の表紙になるフリーになってからの夢でした」とつづったのは、元「尼神インター」の誠子。過去に体重２０キロの減量に成功したことを明かしている誠子は、Ｔシャツ、デニムの全身ショットをアップした。続けて「叶えてくれてありがとうございます『ＬａＬａＢｅｇｉｎ』本日から発売です」