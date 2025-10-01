※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじマナは夫の兄と関係をもち、夫と義姉にバレて離婚となります。「慰謝料を払えば済む」と思っていたのですが、実は経営者の夫からの財産分与は多くなく、タワマンを追い出されて9畳のアパート暮らしをすることに。見下していた友だちにそそのかされて、