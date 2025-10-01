◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が２年連続３度目の最多セーブのタイトルを確定させた。移籍１年目でキャリアハイを更新し、セ・リーグ新記録に並ぶ４６セーブをマーク。同数で並んでいた中日の松山晋也とタイトルを分け合った。巨人と中日はこの日がシーズン最終戦。守護神の登板機会はなかった。最多セーブが２人以上は、セでは１５年のバーネット（ヤクルト）