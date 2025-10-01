◇サッカーACLE1次リーグ神戸1―0メルボルン・シティー（2025年10月1日ノエスタ）悲願のアジア制覇を狙う神戸はメルボルンC（オーストラリア）に1―0で競り勝った。後半アディショナルタイムにMF汰木康也が決勝弾。ACLE2連勝発進に導いた。直近のリーグ清水戦（9月27日）からスタメン10人を入れ替え。デブレツェニ（ハンガリー）から加入したGK権田修一が移籍後初出場で無失点に抑えたものの、攻撃陣はなかなか決定