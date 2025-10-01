人知れず悩む人が多いという慢性の皮膚疾患「乾癬」について理解を深めてもらおうというイベントが、11月に秋田市で開かれます。このイベントは、乾癬の関係者で組織するあきた乾癬友の会が主催して開かれます。乾癬は、免疫の異常によって引き起こされる慢性の皮膚疾患です。皮膚の細胞が異常に早く成長しうろこ状の発疹ができるのが特徴です。人にうつることはありませんが、社会的に認知度が低いため誤解されることが多く、人知