（台北中央社）台北市に事務所を持つ日系企業などでつくる「台北市日本工商会」は1日、台北市内のホテルで頼清徳（らいせいとく）政権に対する政策提言をまとめた2025年の「白書」を国家発展委員会の葉俊顕（ようしゅんけん）主任委員（大臣に相当）に提出した。今回初めて両岸（台湾と中国）関係に言及した他、自動車部品などの輸入関税撤廃などを呼びかけた。白書では「日本と台湾がシームレスに連携しながら相互に経済発展」を