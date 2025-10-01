【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハンブレッダーズが、10月15日に新曲「ちょっとロンリー」を配信リリースすることが決定した。 ■新曲「ちょっとロンリー」は“ひとりでいること”を肯定するダンスナンバー 10月19日に大阪城ホールで開催する初の主催フェス『GALAXY PARK』のチケットが即日完売したばかりのハンブレッダーズ。 フェス開催直前にリリースされる新曲